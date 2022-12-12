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Как похудеть быстро и эффективно до Нового года

Врач рассказала о способе похудеть на 3 кг до Нового года
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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За оставшееся до Нового года время можно успеть избавиться от 2– 3 кг. Об этом заявила врач-эндокринолог «Инвитро-Юг», диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина.

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«В среднем нормой считается снижение массы тела на 2–4 кг в месяц или на 0,5–1 кг в неделю. Таким образом, до Нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 кг. При выраженном избытке веса на начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста», — рассказала она.

Первым делом, чтобы сбросить вес, нужно нормализовать ночной сон, установить распорядок дня, режим питания. Важно также приучить себя завтракать и определить оптимальное количество приемов пищи: оптимальным считается четыре-пять раз в сутки, но кому-то достаточно и трех. Только после этого можно браться за коррекцию рациона.

«В рациональном питании необходимы каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло», — объяснила диетолог «РИА Новости».

Врач рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью — это еда, на переваривание и усвоение питательных веществ которой организм тратит больше энергии, чем при получении.

«К таким можно отнести: чистую воду, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи — сельдерей, капусту всех видов, кабачки, спаржу, баклажаны, редис, помидоры, листовую зелень и салаты», — перечислила эндокринолог.

Сорокина также заявила, что для ускорения метаболизма не нужно часто питаться: для этого вполне достаточно физической нагрузки и приема продуктов с термогенным эффектом. Это, к примеру, специи, куркума, зеленый чай, зеленый кофе. Физическая активность в процессе похудения вообще играет первостепенную роль, отметила диетолог. Когда активно работают мышцы, в организме улучшается кровообращение, происходит приток кислорода, метаболизируется глюкоза, запускается процесс активного сжигания калорий.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», что в зелени содержится множество незаменимых нутриентов, она полезна для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, а также является полезным ингредиентом для тех, кто хочет похудеть. Продукт богат незаменимыми нутриентами, такими как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота, бета-каротины, которые являются хорошими источниками пищевых волокон, многих витаминов и микроэлементов (магний, калий, железо).

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