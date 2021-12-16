Девять человек погибли в результате крушения самолета в Доминикане

Девять человек погибли в результате крушения частного самолета в аэропорту Лас-Америкас в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на компанию – владельца воздушного судна.

Отмечается, что самолет HI1050 летел транзитом во Флориду и разбился при вынужденной посадке. В результате погибли семь пассажиров и два члена экипажа.

Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее, 5 декабря, два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета на западе канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Катастрофа произошла в районе Джунипер-Лейк. Воздушное судно было удалено из этого района.