Россия обвинила Запад в проведении информационной кампании против Москвы

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в среду, 15 декабря, выступила в Совете Безопасности организации с заявлением о том, что страны Запада проводят координированную информационную кампанию против России. Трансляция велась на странице Совбеза в YouTube.

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — подчеркнула она.

Речь идет о некоторых западных странах. Так, зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу, а также дипломаты Франции и Эстонии выдвинули предположение о том, что якобы российские наемники способствуют конфликту в Центральноафриканской Республике, подрывают работу миротворцев и помогают извлекать выгоду в своих интересах.

По словам Евстигнеевой, страны-обвинители не безупречны в «правочеловеческом» плане, так как из-за их военного вмешательства очень часто умирает большое количество гражданских.

В заключение она напомнила, что проблемой нестабильности в ЦАР являются незаконные вооруженные формирования, а сама республика вправе выбирать, с кем она будет сотрудничать, чтобы бороться с проблемами в области безопасности.

В июне газета The New York Times сообщила, что ООН провела расследование «злоупотреблений российских наемников» в ЦАР. По данным международной организации, россияне и правительственные войска якобы совершали военные преступления: грабили граждан и их дома, захватывали школы, убивали верующих в мечети, где укрывались повстанцы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах в Центральноафриканской Республике. Подобные обвинения в Кремле назвали очередной ложью.