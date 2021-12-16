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Второе за день землетрясение произошло на озере Байкал

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории озера Байкал вечером в среду, 15 декабря.

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«4,7. Озеро Байкал. 96 км к юго-востоку от Иркутска», — сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в акватории Байкала в Республике Бурятия близко к границе с Иркутской областью. Подземные толчки ощущались в самом Иркутске, передает корреспондент ТАСС.

Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН передает, что магнитуда составила 4,9, интенсивность в эпицентре — 6,7 баллов. В Ангарском, Иркутском, Слюдянском и Шелеховском районах Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 3–4 балла.

О землетрясении магнитудой 4,9 в Кабанском районе Бурятии на юге Байкала сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Сегодня… в 21:44 по местному времени (16:44 мск) произошло сейсмособытие на территории Кабанского района. Магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 22,5 км северо-восточнее населенного пункта Танхой в акватории озера Байкал», — сообщили на сайте ведомства.

По данным МЧС, «ощущались толчки до 2 баллов в городе Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах».

Для жителей Байкальского региона это землетрясение стало вторым за день. Ранее утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, толчки силой от 2 до 5 баллов ощущались в 47 населенных пунктах Иркутской области и Республики Бурятия. Эпицентр находился в акватории Байкала на границе двух регионов.

13 декабря легкое землетрясение произошло на границе Тайшетского и Нижнеудинского районов. Магнитуда сейсмособытия составила 3. Эпицентр находился в 80 км от Тайшета.

12 января серию землетрясений ощутили жители Иркутска. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул, интенсивность подземных толчков составила 8,7 балла. По данным Института земной коры СО РАН, серия толчков была спровоцирована землетрясением, которое произошло в сентябре 2020 года.

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