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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 декабря

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Облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидаются в столице в четверг, 16 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве днем ожидается в диапазоне от 0 до +2 градусов, ночью — от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса выше нуля.

В Московской области прогнозируется от -3 до +2 градусов днем и точно такая же температура ночью.

Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

16 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 20 декабря наступит резкое похолодание. Температура понизится до 17–21 градуса мороза.

Днем ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до -20 градусов в ночные часы на следующей неделе.

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