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На саммите «Восточного партнерства» не обсуждали СП-2

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Участники саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе не обсуждали газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду, 15 декабря.

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«Мы не обсуждали «Северный поток – 2», — ответила она на вопрос, обсуждалась ли вероятность, что проект не будет реализован.

Марин в том числе сообщила, что и санкции в отношении России также не оговаривались.

«Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам в этом регионе», — передает ее слова Finanz.ru.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз подготовил единую и твердую позицию по отношению к России «на случай агрессии против Украины». Лидеры 27 стран обсудят эту позицию на саммите ЕС в четверг, 16 декабря.

Как выяснилось в тот же день, санкции против РФ или какая-либо «агрессия России» не упоминаются в декларации по итогам саммита «Восточного партнерства». На 22 страницах документа Россия вообще ни разу не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Восточного партнерства» заявил, что хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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