Появилось видео с места обысков в квартире главы межрайонной ИФНС в Москве
Видео с места обысков квартиры главы межрайонной ИФНС Москвы появилось в четверг, 16 декабря, в распоряжении «Известий».
Ранее стало известно, что на Нелидовской улице на северо-западе столицы сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главы межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) №3 Марины Чайко.
Отмечается, что данная инспекция отвечает за Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы. Причины обысков устанавливаются.