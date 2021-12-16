Конгрессмен США назвал нормой вхождение русскоязычной части Украины в состав РФ

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал он в интервью Real America’s Voice, запись эфира была сначала опубликована на странице политика в YouTube, но затем удалена.

Как сказал Гетц, в случае такого сценария санкции Соединенных Штатов будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости Москвы. Он также отметил, что ограничительные меры не возымеют должного эффекта, поскольку Россия свои активы в долларах значительно сократила.

15 декабря помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым заявил, что США продолжат координироваться с союзниками по решению ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. В ходе разговора Салливан также выразил обеспокоенность США в связи с присутствием военных сил России у границы с Украиной.

15 декабря источник «Известий», близкий к переговорам, сообщил, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».