В Москве провели обыски в квартире главы межрайонной налоговой инспекции

На северо-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов в четверг, 16 декабря, провели обыски в квартире главы межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) №3 Марины Чайко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, они проходили в доме, расположенном на Нелидовской улице.

Отмечается, что ИФНС №3 отвечает за Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы.

Причины обысков устанавливаются.

10 декабря на юго-западе Москвы задержали четырех человек за организацию подпольного казино в съемной квартире. Они организовали в квартире на улице Дмитрия Ульянова проведение азартных игр с применением игрового оборудования. Попасть туда можно было по распространяемой в закрытых чатах рассылке, либо по приглашению другого игрока.