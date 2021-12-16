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Мама участницы «Елки желаний» поблагодарила Путина за исполнение мечты дочери

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Мама 13-летней тяжело болеющей Тани Троценко из Ставрополья, чью мечту о посещении Мариинского театра в Санкт-Петербурге исполнил президент России Владимир Путин, поделилась впечатлениями о произошедшем и поблагодарила главу государства. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

В ходе беседы с Путиным девочка рассказала об экскурсии по театру и за кулисы, в ходе которой ей показали оркестровую яму, и она смогла пообщаться с артистами. Таня призналась, что ее мечта сбылась.

«Таня, смотри, если вы сейчас с мамой посоветуетесь и решите, что вас это устраивает, у меня есть еще одно предложение — можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание, тоже на тему «Лебединого озера», — сказал российский лидер.

Как отметила мама Тани, для них стало неожиданностью, что они смогли попасть в Мариинский театр.

«Мы до конца не верили, что вы вытащили наше желание. Вы не просто исполнили ребенку желание, вы подарили надежду, знак хороший, что всё будет хорошо», — заметила она в беседе с президентом.

Президент исполнил мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний», после того как снял с новогоднего дерева шарик с желанием девочки. Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, где проходит лечение от тяжелого заболевания.

Как рассказала девочка, она любит смотреть спектакли по телевизору. При этом она всегда мечтала насладиться представлением вживую, в полной мере прочувствовав атмосферу театра. Она отметила, что сама увлекается танцами и любит слушать классическую музыку.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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