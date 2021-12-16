ЕС заявил о твердой позиции в отношении РФ «на случай агрессии против Украины»

Евросоюз (ЕС) подготовил единую и твердую позицию по отношению к России «на случай агрессии против Украины». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в среду, 15 декабря.

Лидеры 27 стран обсудят эту позицию на саммите ЕС в четверг, 16 декабря.

«Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, запись выступления выложена в Twitter.

Мишель отметил, что ЕС, если понадобится, готов ввести дополнительные санкции против России.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

«Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий», — сказала она.

Как выяснилось в тот же день, санкции против РФ или какая-либо «агрессия России» не упоминаются в декларации по итогам саммита «Восточного партнерства». На 22 страницах документа Россия вообще ни разу не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях «Восточного партнерства» заявил, что хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.