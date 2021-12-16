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Политика
Глава СПЧ призвал ужесточить наказания за утечку персональных данных
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Глава СПЧ призвал ужесточить наказания за утечку персональных данных

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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил за ужесточение наказания за утечку персональных данных. Такую позицию глава СПЧ высказал в интервью «Известиям».

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«В частных компаниях, где хранятся огромные массивы данных, наказаний практически нет. Я считаю, что надо продумывать усиление наказания и по отношению к тем персонам, которые фактически украли данные, и по отношению к компаниям, которые допустили такую утечку. Штрафы должны быть очень заметные. Если речь идет о банках — обычно это крупные банки, то речь должна идти о миллиардах рублей. Что касается конкретных людей, которые данные крадут, должна быть уголовная статья», — подчеркнул Фадеев.

Он также привел пример того, что за утечку информации из МВД или ФСБ следует очень жесткое наказание.

«Это уголовная статья, уголовное преследование вплоть до тюрьмы», — добавил Фадеев.

Также во время беседы он рассказал об итогах встречи с президентом, борьбе с пытками в колониях и бесплатном ПЦР-тестировании.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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