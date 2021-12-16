Глава СПЧ призвал ужесточить наказания за утечку персональных данных
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил за ужесточение наказания за утечку персональных данных. Такую позицию глава СПЧ высказал в интервью «Известиям».
«В частных компаниях, где хранятся огромные массивы данных, наказаний практически нет. Я считаю, что надо продумывать усиление наказания и по отношению к тем персонам, которые фактически украли данные, и по отношению к компаниям, которые допустили такую утечку. Штрафы должны быть очень заметные. Если речь идет о банках — обычно это крупные банки, то речь должна идти о миллиардах рублей. Что касается конкретных людей, которые данные крадут, должна быть уголовная статья», — подчеркнул Фадеев.
Он также привел пример того, что за утечку информации из МВД или ФСБ следует очень жесткое наказание.
«Это уголовная статья, уголовное преследование вплоть до тюрьмы», — добавил Фадеев.
Также во время беседы он рассказал об итогах встречи с президентом, борьбе с пытками в колониях и бесплатном ПЦР-тестировании.
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