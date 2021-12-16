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РФ ни разу не упомянули в итоговой декларации саммита «Восточного партнерства»

Декларация саммита «Восточного партнерства» не содержит упоминаний о санкциях против РФ
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Санкции против РФ или какая-либо «агрессия России» не упоминаются в декларации по итогам саммита «Восточного партнерства». Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

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На 22 страницах документа Россия вообще ни разу не упоминается.

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах», — говорится в документе.

Следующий саммит назначили на 2023 год, место его проведения пока не определено.

«Мы ожидаем следующий саммит «Восточного партнерства» в 2023 году, который станет первой вехой для оценки и анализа реализации нового поколения приоритетов и целей», — сказано в декларации.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Восточного партнерства» заявил, что хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Об этом он сказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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