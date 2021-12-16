Зеленский решил использовать СП-2 для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право», — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе, видеозапись выступления опубликована на его странице в Facebook.

15 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Об этом он сообщил на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В тот же день экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский «правит по Пушкину» — «лежа на боку». По его словам, глава офиса президента Андрей Ермак «организовывает ему победы, о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит».

14 декабря экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил, что модель поведения Зеленского — это «неудачное пародирование» Владимира Путина периода 2000-х годов.