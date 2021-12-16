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Следующий саммит «Восточного партнерства» назначили на 2023 год

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Следующий саммит «Восточного партнерства» пройдет в 2023 году. Это следует из декларации, опубликованной по итогам саммита в среду, 15 декабря.

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Место проведения будущего саммита пока не определено.

«Мы ожидаем следующего саммита «Восточного партнерства» в 2023 году, который станет первой вехой для оценки и анализа реализации нового поколения приоритетов и целей», — говорится в документе.

Кроме того, итоговое заявление саммита в результате не содержит упоминаний о санкциях против РФ или о какой-либо «агрессии России», о которой постоянно заявляют западные страны. В итоговой декларации на 22 страницах нет вообще ни одного упоминания России.

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах», — говорится в тексте.

15 декабря дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита «Восточного партнерства» сообщил, что Евросоюз принял региональный план инвестиций в €2,3 млрд. Кроме того, участники саммита, по его словам, предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Украины.

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