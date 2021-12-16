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Захарова заявила об озабоченности РФ и ООН правами человека на Украине

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Россия разделяет озабоченности экспертов Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества в стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду, 15 декабря, на сайте внешнеполитического ведомства России.

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По словам дипломата, ухудшение положения гражданского общества на Украине стало особо заметно в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года.

«Ооновцы справедливо отмечают, что ненавистнические заявления, угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных деятелей, представителей СМИ, правозащитников и блогеров, их избиение и причинение ущерба их собственности стали обыденностью на Украине», — подчеркнула Захарова.

Представитель министерства также указала на то, что наблюдатели ООН уже не в первый раз свидетельствуют о зачистке политического пространства страны от оппозиционных сил украинскими властями.

«Отмечаем также, что, по оценкам международных экспертов, объектами давления и насилия в основном становятся пророссийски настроенные граждане Украины, в том числе те, кто откровенно выступает с критикой дискриминационного закона о государственном языке», — добавила она.

При этом, как заметила Захарова, ссылаясь на доклад Наблюдательной миссии ООН, правоохранительные органы Украины бездействуют и неспособны или не желают принимать меры по защите всех групп населения. Полностью игнорируются политические и националистические мотивы, заметила дипломат.

«Такая ситуация не может не вызывать серьезной обеспокоенности. Согласны с выводами ооновских экспертов о том, что подобное положение дел развязывает руки неонацистам и прочим экстремистским элементам», — заметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее, 2 ноября, Печерский районный суд Киева избрал главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

Сам политик заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. Кроме того, он отметил, что решение суда об избрании меры пресечения незаконно, и для этого не было никаких оснований.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

Медведчук в свою очередь заявил, что рассчитывать на суд не приходится, если «ему дают указания из офиса» президента Украины Владимира Зеленского. Уголовное преследование в своем отношении он назвал незаконным, а дело — сфабрикованным и открытым с целью уничтожить оппозицию в стране.

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

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