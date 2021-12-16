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Первый в мире детский иммерсивный мюзикл Zumer представили в Москве

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Премьерные показы первого в мире детского иммерсивного мюзикла «Zumer» прошли в Москве в среду, 15 декабря.

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Постановка создана Российским движением школьников, с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Героями мюзикла стали 84 школьника из разных регионов России, а также профессиональные актеры театра и кино, включая Родиона Газманова и Анастасию Стоцкую. Работа над мюзиклом прошла под руководством главного продюсера Елены Кипер и продюсера, директора АНО «Артмастерс» Борислава Володина.

С успешной премьерой участников поздравил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Я вас всех поздравляю! Актеров в первую очередь, и зрителей, хотя чисто зрителей не было — все были немножко актерами. Я вас поздравляю с тем, что у вас все получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах», — заявил Кириенко.

Таланты юных участников постановки оценила и певица Анастасия Стоцкая.

«Я не видела никакого стеснения, никаких зажимов, они настолько свободные, прекрасно поют, прекрасно двигаются, и сюжет такой, что волей-неволей плакать хочется. Здесь рушится стена непонимания между поколениями. Мир, дружба, жвачка», — заявила она.

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко сам принимал участие в репетициях и также отметил старания школьников.

«Ребятам я бы пожелал, когда пройдет эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые», — поделился композитор.

10 декабря открылся первый в столице детский технопарк креативных индустрий на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Он стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы обучения в «Косыгин парке» рассчитаны на подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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