ЕС на саммите «Восточного партнерства» принял план инвестиций в €2,3 млрд

Евросоюз (ЕС) принял региональный план инвестиций в €2,3 млрд. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

«Политические обязательства ЕС перед странами региона были подкреплены сильными обязательствами в сфере экономического развития. Региональный экономический и инвестиционный план ЕС объемом €2,3 млрд с потенциалом мобилизации до €17 млрд государственных и частных инвестиций будет направлен на поддержку повестки сотрудничества, построенной вокруг улучшения государственного управления и инвестиций», — рассказал ТАСС дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита «Восточного партнерства».

Также лидеры ЕС и стран «Восточного партнерства» назвали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе «крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта».

«Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе демонстрирует приверженность Евросоюза решению самых сложных проблем этого региона. Глобально лидеры сочли последние события в Брюсселе крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта», — сообщил источник.

Кроме того, участники саммита предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Украины.

14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России. Он отметил, что гуманитарные жесты обеих сторон будут способствовать укреплению доверия между странами и помогут создать условия для примирения и мира.