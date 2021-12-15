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Байден учредил совет по борьбе с транснациональной преступностью

Байден учредил совет по борьбе с транснациональной преступностью

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 15 декабря, подписал два указа, учреждающие совет по борьбе с транснациональной преступностью, и о введении санкций против иностранных лиц, вовлеченных в глобальную наркоторговлю. Текст документов опубликован на сайте Белого дома.

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Совет заменит рабочую группу, которая занималась той же проблематикой, и включит в себя представителей министерств юстиции, внутренней безопасности, обороны, финансов, Госдепартамента и разведывательного сообщества.

Согласно второму указу американского лидера, новый санкционный механизм позволит министерству финансов США блокировать имущество, запрещать операции и закрывать въезд в страну «любому иностранному физическому или юридическому лицу, замешанному в торговле наркотиками, вне зависимости от их масштабов и связей с конкретными наркобаронами или картелями». Первыми под действие новых санкций попадают 25 граждан или структур, действующих в Китае, Мексике, Колумбии и Бразилии.

Как отмечает агентство Reuters, таким образом американская администрация стремится показать, что она принимает меры в связи с обострением опиоидного кризиса в США, который привел, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к более чем 100 тыс. смертей от передозировки наркотиками в стране за период с апреля 2020 года по апрель 2021 года, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Ранее, 24 октября, президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил, что полиция и военные республики задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны. Дайро Антонио Усугу, также известный как Отониэль, являлся лидером преступной организации «Клан залива». Президент назвал задержание Усуги самым серьезным ударом, нанесенным по наркоторговле «в этом веке», и сравнил его по значимости с падением наркобарона Пабло Эскобара.

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