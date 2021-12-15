В Астраханской области паром с четырьмя машинами унесло в реку
В Астраханской области паром с четырьмя машинами унесло в реку Бахтемир из-за обрыва троса и выхода из строя буксира. О случившемся в среду, 15 декабря, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
Инцидент произошел в селе Трудфронт Икрянинского района. На пароме находились четыре автомобиля, число людей уточняется.
«Во время дрейфа паром и баркас отнесло вниз по течению на 0,5 км (ориентировочно) и прибило к берегу. <…> Организовано взаимодействие с МСКЦ, Морспасслужбой, администрацией МО «Икрянинский район», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Похожий инцидент в Астраханской области произошел в апреле. Тогда из-за обрыва троса паром с 10 пассажирами и девятью автомобилями оторвало от переправы и унесло течением по Волге. Паром сел на мель, после чего его привязали тросом к дереву. Никто не пострадал.