Прямой эфир
Спорт
Сборная России по хоккею победила канадцев на домашнем этапе Евротура
Общество
Владельца «Листвяжной» и гендиректора «СДС-Уголь» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Мир
Зеленский назвал ожидаемые от США действия в ситуации с Донбассом
Общество
В России утвердили сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Мир
США заявили о поисках дипломатического решения ситуации вокруг Украины

В Астраханской области паром с четырьмя машинами унесло в реку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области паром с четырьмя машинами унесло в реку Бахтемир из-за обрыва троса и выхода из строя буксира. О случившемся в среду, 15 декабря, сообщило Главное управление МЧС России по региону.

С другой стороны: гибель парома «Эстония» могут расследовать заново
Поводом для этого стали находки, сделанные во время подводных съемок документального фильма на месте трагедии

Инцидент произошел в селе Трудфронт Икрянинского района. На пароме находились четыре автомобиля, число людей уточняется.

«Во время дрейфа паром и баркас отнесло вниз по течению на 0,5 км (ориентировочно) и прибило к берегу. <…> Организовано взаимодействие с МСКЦ, Морспасслужбой, администрацией МО «Икрянинский район», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Похожий инцидент в Астраханской области произошел в апреле. Тогда из-за обрыва троса паром с 10 пассажирами и девятью автомобилями оторвало от переправы и унесло течением по Волге. Паром сел на мель, после чего его привязали тросом к дереву. Никто не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021