США заявили о поисках дипломатического решения ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты продолжат координироваться с союзниками по решению ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. Такое заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым в среду, 15 декабря.

Данная беседа стала развитием разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоялся по видеосвязи 7 декабря.

В ходе разговора Салливан также выразил обеспокоенность США в связи с присутствием военных сил России у границы с Украиной.

«Г-н Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать (действия) с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома по результатам разговора.

Также пресс-служба Белого дома сообщила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проконсультируется 16 декабря в Брюсселе с союзниками по НАТО по вопросу выработки скоординированного подхода.

15 декабря источник «Известий», близкий к переговорам, сообщил, что Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

До визита в Москву Донфрид побывала в Киеве, где также провела ряд встреч. Ожидается, что после российской столицы помощник американского госсекретаря направится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.