Корпус онкологического диспансера в Липецке достроят в 2022 году
Нового подрядчика для строительства хирургического корпуса онкологического диспансера выбрали в Липецке. Победителем торгов признано ООО «Стройотдел». Стороны соглашения уже подписывают контракт стоимостью около 551 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить весь фронт работ к 7 декабря 2022 года. Задач очень много. Только за этот декабрь подрядчик должен провести общестроительные работы подземной, надземной части и перехода, довести до ума архитектурный облик здания, заняться инженерными системами и сетями, передает GOROD48. Общая стоимость объекта достигает 1,43 млрд рублей.
Ранее на заседании правительственной комиссии по региональному развитию Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей. На эти деньги планируют возвести новый корпус лицея № 3, детские сады на 350 и 240 мест в новых микрорайонах, например «Звездном» и «Университетском», детскую и взрослую поликлиники, предположительно их разместят в «Елецком», а также новые инженерные сети.