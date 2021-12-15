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США рассекретили новые документы о расследовании убийства Кеннеди

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Власти Соединенных Штатов в среду, 15 декабря, опубликовали почти 1,5 тыс. документов, которые ранее были засекречены. Речь идет о документах, связанных с расследованием убийства президента страны Джона Кеннеди в 1963 году.

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Материалы появились на сайте национальных архивов США.

«В соответствии с предписанием президента [США Джо] Байдена от 22 октября 2021 года, национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Уточняется, что документы о расследовании убийства Кеннеди представляют собой около 5 млн страниц, большая часть из которых находится в открытом доступе.

В течение следующего года будут оценены еще 14 тыс. документов, относящихся к убийству. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования для обеспечения прозрачности, национальные архивы опубликовали свыше 250 тыс. документов.

В октябре текущего года в США напомнили, что в 1992 году конгресс счел нужным постепенно раскрыть все данные об этом преступлении, при условии, что их публикация не несет вреда разведке, правоохранительным органам или внешней политике государства.

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас выстрелом в голову. Единственным подозреваемым в убийстве был бывший морской пехотинец США, живший какое-то время в СССР, Ли Харви Освальд. Однако существует ряд гипотез, подвергающих сомнению выводы полиции США и представляющие альтернативные версии убийства Кеннеди.

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