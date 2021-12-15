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Три новые школы построят в Оренбургской области

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что школы на 1135 мест каждая будут построены в Оренбурге в ЖК «Дубки», в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» и в Нежинке Оренбургского района. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Регион принял участие в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на получение субсидии.

«Главное, что все соглашения с федеральным центром по этим объектам подписаны, финансирование в трехлетнем бюджете учтено», – отметил Денис Паслер.

Проект школы в поселке Южном Оренбурга получил положительное заключение государственной экспертизы, передает РИА «Оренбуржье». Строительные работы уже начались. Образовательное учреждение должны построить до 1 декабря 2022 года.

Оренбургская область получит 1 млрд рублей на оснащение школ и колледжей компьютерным оборудованием. Средства поступят в 2022, 2023 и 2024 годах в виде субсидий в рамках нацпроекта «Образование». В следующем году компьютерную технику планируется поставить в 39 образовательных учреждений, в 2023-м — в 156 организаций, в 2024-м — в 466 школ и колледжей. Всего к 2024 году по нацпроекту планируется оснастить новым оборудованием 760 учреждений.

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