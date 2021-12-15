Эксперты рассказали об уходе за новогодними деревьями

Специалисты рассказали, как выбрать новогоднее дерево на елочном базаре и об уходе за ним.

Как пишет сайт aif.ru в среду, 15 декабря, перед покупкой следует внимательно изучить ассортимент и цены, а также найти красивое свежесрубленное дерево, которое долго будет радовать глаз и не осыплется сразу после покупки.

По словам специалистов, при покупке елки, сосны или пихты стоит обратить внимание на ствол: он должен быть ровным и толстым, без повреждений. Если он тонкий, то такое дерево не простоит долго. Смотреть нужно также на ветки, которые должны хорошо гнуться и не ломаться. Иголки должны быть насыщенного цвета, не осыпаться. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата говорят о том, что дерево было срублено давно.

Чтобы новогоднее дерево простояло дольше, не стоит распаковывать его сразу после покупки, лучше дать ему постоять два-три часа в прохладном месте, например, на балконе. Также стоит обновить срез ствола — спилить два-три сантиметра от сруба.

На сутки дерево лучше поместить в ведро с водой, чтобы оно напиталось влагой. Перед тем, как приступить к его украшению, дерево стоит установить в специальную подставку, чтобы можно было подливать воду. Например, это может быть ведро, на дне которого есть губка или мокрый песок, которые нужно смачивать по мере высыхания.

Раз в день рекомендуется опрыскивать ветки из пульверизатора.

Двухметровую российскую ель можно купить по цене от 1,5 до 2 тыс. рублей, импортная же обойдется в 5-10 тыс. рублей. Стоит такое дерево от 7 до 14 дней, быстро осыпается.

Сосна обойдется в 1000 рублей за метр, может стоять до 28 дней, однако выделяет большое количество смолы, зато долго держится сосновый запах.

Пихту можно приобрести по цене до 5,5 тыс. рублей за двухметровое дерево. Такое дерево простоит месяц и более.

14 декабря в подмосковном городском округе Щелково срубили елку, которая в этом году украсит Кремль. Еще в ноябре пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщала, что высота дерева, которое украсит Кремль, составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.

Крылова напомнила, что каждый год управление делами президента РФ организует поиски главного символа Нового года, обращая внимания на форму дерева, объем хвои, состояние лап и внешний вид.