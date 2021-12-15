Свыше 134 км дорог отремонтировали в Астраханской области

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Астраханской области обновили более 134 км дорог. На эти цели было выделено 2,32 млрд рублей, из них 440 млн направили из бюджета РФ, отметили в пресс-службе минтранса региона.

Подрядчики привели в порядок 14 участков на региональных трассах и 11 — на дорогах местного значения. В этом году отремонтировали 11,8 км городских магистралей и 122,9 км трасс. На региональных участках установили более 1,5 тыс. дорожных знаков, около 7 тыс. м ограждения и более 4,5 тыс. сигнальных столбиков. Об этом информирует «Астрахань 24».

В Астраханской области на дорогах дополнительно установят 26 камер фото- и видеофиксации. В этом году на федеральных трассах на 2,1% увеличилось количество ДТП. Число погибших также выросло. Если в прошлом году с января по ноябрь в авариях погибли 25 человек, то в этом году — 39. Анализ показал, что причиной происшествий зачастую является превышение скорости движения автомобилей. Именно с этим связано решение об установке дополнительных камер.