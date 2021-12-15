Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Пользователи Facebook (Meta) из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом в среду, 15 декабря, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о проблемах поступают в основном из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии и других стран. Преимущественно пользователи сталкиваются с проблемами входа в аккаунт, а также работы вебсайта и приложения соцсети.

Первые сообщения о неполадках появились примерно в 18:00 мск, однако к 21:00 количество жалоб значительно увеличилось. Также наблюдаются небольшие сбои в приложении Messenger, являющегося частью соцсети.

О сбоях в работе соцсетей и мессенджеров сообщается нередко. Так, 4 декабря пользователи мессенджера Telegram, а также соцсетей Instagram и Facebook пожаловались на проблемы с получением сообщений, подключением к серверам, а также другие неполадки в работе сервисов. 27 октября сообщалось о сбое в Telegram, 14 и 19 октября — в Instagram.

5 октября произошел масштабный сбой в Facebook, из строя вышли также WhatsApp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

После масштабного боя цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» провел опрос, с которым ознакомились «Известия». Выяснилось, что каждый четвертый опрошенный россиянин испытал сильный стресс из-за недоступности соцсетей после падения сервисов Facebook.