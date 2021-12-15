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Фонтан «Млечный путь» высотой 3 м появился в брянском сквере

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В Пролетарском сквере, который находится в Бежицком районе Брянска, установили игровую детскую площадку. Она появилась здесь в рамках работ по реконструкции городской зоны отдыха. По данным пресс-службы мэрии, были выделены дополнительные средства — 1,8 млн рублей.

Стало известно и еще об одной любопытной инсталляции, установленной здесь к Новому году, пишет NASHBRYANSK.RU. Засиял фонтан «Млечный путь». Высота инсталляции составляет около 3 м. Популярную зону отдыха украсили новогодними декоративными консолями.

Ранее в парке «Лапландия» в Брянске стартовал сезон катания на «ватрушках». Парк находится за курганом Бессмертия. Информация об открытии «ватрушечной горки» появилась в группе парка в соцсети. Протяженность горки превышает 100 м. Специалисты отмечают важность соблюдения мер предосторожности при катании на тюбингах с горы.

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