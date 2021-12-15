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Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева скрылась от преследования за границей

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Экс-судья Елена Хахалева покинула Россию 8 декабря и до сих пор находится за границей, скрываясь от уголовного преследования. Это следует из материалов, оглашенных в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, где 15 декабря решался вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в ее отношении.

«Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам, где она проживает, были осуществлены выезды, но дверь никто не открыл. По данным ФСБ России, Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении города Ереван», — говорится в материалах.

ВККС ранее в этот день дала согласие на возбуждение уголовного дела против Хахалевой по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн рублей зарплаты.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

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