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Полиция Лондона выпустила рождественский календарь с преступниками в розыске

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Лондонская полиция опубликовала в Twitter рождественский адвент-календарь, на котором изображены фотографии находящихся в розыске преступников за действия насильственного характера.

Календарь получил название «12 рождественских преступлений». Таким образом правоохранители обратились к населению за помощью в поиске преступников, намереваясь направить все силы на предотвращение насилия в дни праздников.

«Поскольку до Рождества осталось 12 дней, мы увеличиваем наши усилия по поиску и аресту этих людей. Эти преступники причиняли страдания своим жертвам, и наша первоочередная задача — поймать их», — приводит «Газета.Ru» сообщение полицейских.

Между тем, британцы раскритиковали идею, отметив, что преступники не должны ассоциироваться с Рождеством, пишет «Москва 24».

В ноябре австралийские пожарные снялись в откровенной фотосессии для календаря на 2022 год. Мужчины позируют, в том числе с животными, так как акция проводится в их защиту. Пожарных можно увидеть в обществе коал, кошек, собак и других питомцев. Отмечается, что уже более 25 лет организаторы акции привлекают таким образом средства на благотворительные цели.

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