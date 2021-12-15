В Москве с начала зимы утилизировали более 1 млн куб. м снега

Более 1 млн куб. м снега вывезли на снегосплавные пункты столицы и утилизировали за прошедшие две недели. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в среду, 15 декабря.

«С 1 по 14 декабря в городе прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало 37 см снега, что составляет более 95% месячной нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн куб. м снега», — приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Бирюков напомнил, что в столице в этом сезоне круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, принцип действия которых основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы, пишет «Москва 24».

«Снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять», — уточнил чиновник.

Он добавил, что весь мусор из снега оседает в песколовках, установленных на всех пунктах, пишет REGNUM.

14 декабря на Москву обрушился рекордный за последние 28 лет снегопад. Количество выпавших за сутки осадков составило 20% месячной нормы. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая погода стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столицу. До 14 декабря рекордным днем считалось 7-е число с показателем в 8 мм.