Штаб родительского общественного контроля создали в Тамбовской области

В Тамбовской области создан региональный штаб родительского общественного контроля. В него вошли представители родительских комитетов и управляющих советов школ всех городов и районов. Штаб станет институтом обсуждения и анализа информации по направлениям: «Качество питания», «Обновление инфраструктуры», «Проведение ремонтов» и «Просвещение».

На первом заседании участники обсудили стандарт оснащения оборудованием и мебелью школ после проведения в них капитального ремонта, современные подходы в оформлении школьных пространств, сбор идей и предложений по организации школьного пространства. Штабы создаются по всей стране по инициативе Министерства просвещения РФ, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Союз потребителей РФ направил в правительство письмо, в котором предложил кабмину оценить потребности школ в дополнительном государственном финансировании закупок продуктов питания и компенсировать рост цен на них. По мнению общественных деятелей, эти средства помогут образовательным учреждениям сохранить качество питания школьников начальных классов (его оплачивает государство). В этом году, по оценкам родителей, в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже.