Лучших волонтеров наградили медалями в Омской области

В Омске состоялось торжественное вручение почетных знаков «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Омской области». Волонтеры получили медали, на которых изображен контур границ региона, заключенный в силуэт сердца.

В этом году они помогали пожилым людям, которые наиболее уязвимы перед коронавирусом, доставляли пенсионерам продукты и другие товары первой необходимости. Также добровольцы оказывают неоценимую поддержку врачам и медсестрам.

Волонтеры принимали активное участие в таких проектах, как «Перепись населения – 2020» и «Формирование комфортной городской среды», отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН». Традиционно добровольцы помогали в организации спортивных и физкультурных мероприятий.