В Москве задержали подозреваемых в краже пожертвования из храма

Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в краже пожертвования из храма. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло в столичном районе Новогиреево в православном храме на Свободном проспекте. Злоумышленники вошли в храм, встали перед иконами возле ящика для пожертвований, после чего один из них при помощи специального приспособления извлек из ящика купюры. Сообщники плотно окружили его, чтобы никто из окружающих не заметил происходящего.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые приезжие из Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается.

Как сообщает «Москва 24», по словам задержанных, они объезжали несколько храмов в день. На опубликованных кадрах видно, как четверо молодых людей крестятся и целуют иконы. После один из них наклоняется к ящику с пожертвованиями и достает из него денежные купюры, пишет НСН.

По словам Волк, имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Московском регионе. Подозреваемые арестованы.

В феврале этого года в Астраханской области завершили расследование уголовного дела по похищению денег из храма Вознесения Господня в городе Харабали. В полицию обратился священник этой церкви и рассказал, что деньги пропали из двух ящиков для пожертвований. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее не раз судимый местный житель. В общей сложности он украл 6,1 тыс. рублей. Через день он тем же путем вновь залез в храм и похитил еще около 1,5 тыс. рублей.