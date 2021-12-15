Прямой эфир
Наука
Российские ученые обнаружили рекордные залежи льда на Марсе
Общество
Главного инженера шахты «Листвяжная» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Экономика
«Газпром» объявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину
Общество
Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину

В Москве задержали подозреваемых в краже пожертвования из храма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в краже пожертвования из храма. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Без связи и денег»: россиянка потеряла SIM-карту и осталась без средств на счете
Эксперты рассказали о безопасном пользовании «симками»

ЧП произошло в столичном районе Новогиреево в православном храме на Свободном проспекте. Злоумышленники вошли в храм, встали перед иконами возле ящика для пожертвований, после чего один из них при помощи специального приспособления извлек из ящика купюры. Сообщники плотно окружили его, чтобы никто из окружающих не заметил происходящего.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые приезжие из Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается.

Как сообщает «Москва 24», по словам задержанных, они объезжали несколько храмов в день. На опубликованных кадрах видно, как четверо молодых людей крестятся и целуют иконы. После один из них наклоняется к ящику с пожертвованиями и достает из него денежные купюры, пишет НСН.

По словам Волк, имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Московском регионе. Подозреваемые арестованы.

В феврале этого года в Астраханской области завершили расследование уголовного дела по похищению денег из храма Вознесения Господня в городе Харабали. В полицию обратился священник этой церкви и рассказал, что деньги пропали из двух ящиков для пожертвований. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее не раз судимый местный житель. В общей сложности он украл 6,1 тыс. рублей. Через день он тем же путем вновь залез в храм и похитил еще около 1,5 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021