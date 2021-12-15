Общественный центр появится в тверском Морозовском городке

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции рассказал, во что превратится Морозовский городок в столице региона и когда местные жители получат новые квартиры.

«На улице Фрунзе завершается строительство трех домов. Надеюсь, что сданы будут даже чуть раньше намеченного срока. Прорабатываются планы по использованию зданий в Морозовском городке. Рабочая версия — создание общественного центра для всех жителей, разных поколений. Какая-то часть будет бизнес-центр. История создания городка дает нам подсказку, что бы хотелось там сделать. Начнется ремонт спортивного центра», — цитируют главу региона «Тверские ведомости».

Двор Пролетарки (Морозовский городок, Морозовские казармы) — историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1858–1913 годах. Микрорайон занимает участок между рекой Тьмакой и железной дорогой в Затьмацкой части города. Комплекс включает более 50 зданий. Внешние фасады оформлены в переходном, от неоготики к модерну, стиле.