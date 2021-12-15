В Великобритании отказались от введения гендерно-нейтральных паспортов

В Британии не будут вводить гендерно-нейтральные паспорта. Попытку отклонил Верховный суд страны. На заседании заявили, что новый гендер мог бы подорвать правовую систему, так как она построена на четком разделении мужчин и женщин, передает телеканал «Известия». Рассмотрели и встречную апелляцию по делу о гендерном равенстве. Права получить паспорт с неопределенным маркером «X» добивался активист Илан-Кейн. Заявитель родился женщиной, но перенес несколько операций.

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