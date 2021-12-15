«Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину за 2021 год

С начала текущего года по 15 декабря холдинг «Газпром» транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа и таким образом выполнил свои обязательства по транзитному договору в полном объеме. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте в среду.

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — сказано в сообщении.

При этом в «Газпроме» отметили, что продолжают поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.

Договор о продлении транзита российского газа через украинскую территорию с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет был подписан в ходе переговоров в конце 2019 года. При этом российский холдинг неоднократно отмечал возможность продления договора по транзиту газа в случае экономической выгоды.

Ранее, 13 декабря, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для прохождения отопительного сезона.