Вирусолог допустил искусственное происхождение «Омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса, который сейчас распространяется по миру, может быть искусственно создан. Об этом в среду, 15 декабря, заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков​.

По словам ученого, в данном варианте вируса собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но добавили «вставочку из трех аминокислот», появление которых естественным путем невозможно.

В результате получился «суперослабленный штамм», который, однако, распространяется с гораздо большей скоростью, чем «Дельта», и может «обходить» вакцины, отметил специалист.

«Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет уж очень тяжелых случаев. То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо», — заявил Чумаков в эфире «Радио России».

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон отметил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. По его словам, из-за сочетания двух штаммов возможно неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.