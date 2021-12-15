Саратовский депутат сравнила коллег с навозными мухами
Депутат от «Единой России» в Саратовской областной думе Юлия Литневская сравнила коллег из фракции КПРФ с навозными мухами. Им она прочла эпиграмму Валентина Гафта «Муха Москвы».
«Муха «борется со злом»,
Всё печется о народе,
Погибая за стеклом
На жирнющем бутерброде», — процитировала она актера.
Политик призналась, что потеряла терпение из-за криков и громких возмущений коллег-коммунистов.
В конце своего выступления Литневская призвала коммунистов «перестать быть мухами» и «стать, наконец, пчелами».
В августе в Курганской области сняли с должности начальника управления по культуре и молодежной политике Красноселькупского района Сергея Стецкевича.
С жалобой на чиновника в прокуратуру обратились подчиненные. По их словам, Стецкевич понизил надбавки всем сотрудникам, кроме своей жены, объявил себя царем и требовал соответствующего обращения.