Саратовский депутат сравнила коллег с навозными мухами

Депутат от «Единой России» в Саратовской областной думе Юлия Литневская сравнила коллег из фракции КПРФ с навозными мухами. Им она прочла эпиграмму Валентина Гафта «Муха Москвы».

«Муха «борется со злом»,

Всё печется о народе,

Погибая за стеклом

На жирнющем бутерброде», — процитировала она актера.

Политик призналась, что потеряла терпение из-за криков и громких возмущений коллег-коммунистов.

В конце своего выступления Литневская призвала коммунистов «перестать быть мухами» и «стать, наконец, пчелами».

В августе в Курганской области сняли с должности начальника управления по культуре и молодежной политике Красноселькупского района Сергея Стецкевича.

С жалобой на чиновника в прокуратуру обратились подчиненные. По их словам, Стецкевич понизил надбавки всем сотрудникам, кроме своей жены, объявил себя царем и требовал соответствующего обращения.