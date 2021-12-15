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Диетолог оценила влияние кофе на стресс и лишний вес

Диетолог Королева оценила влияние кофе на стресс и лишний вес
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Диетолог Маргарита Королева развеяла миф о том, что употребление кофейных напитков помогает сбросить вес или снизить уровень стресса.

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По ее словам, кофе оказывает возбуждающее действие на организм человека.

«Этот напиток не уравновешивает, а, наоборот, только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует», — подчеркнула эксперт в беседе с НСН.

При этом она указала на бодрящие свойства напитка, что помогает поддерживать общую работоспособность.

«Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна или две чашечки кофе в день — более чем достаточно», — уточнила диетолог.

Как отметила Королева, кофе категорически не рекомендуется употреблять натощак, так как это может раздражать желудочно-кишечный тракт. Самым оптимальным временем для потребления напитка является первая половина дня, тогда как позднее 16:00 стоит воздержаться от кофе. В противном случае может ухудшиться качество сна, добавила эксперт.

3 декабря были опубликованы результаты исследования испанских ученых, которые выяснили, что кофе способствует более острому зрению, улучшает реакцию и повышает внимание. Эксперты при помощи специального оборудования изучили динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина. Было установлено, что у испытуемых, принимавших капсулы с кофеином, существенно повысилась способность быстро распознавать движущиеся объекты.

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