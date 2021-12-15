Диетолог оценила влияние кофе на стресс и лишний вес

Диетолог Маргарита Королева развеяла миф о том, что употребление кофейных напитков помогает сбросить вес или снизить уровень стресса.

По ее словам, кофе оказывает возбуждающее действие на организм человека.

«Этот напиток не уравновешивает, а, наоборот, только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует», — подчеркнула эксперт в беседе с НСН.

При этом она указала на бодрящие свойства напитка, что помогает поддерживать общую работоспособность.

«Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна или две чашечки кофе в день — более чем достаточно», — уточнила диетолог.

Как отметила Королева, кофе категорически не рекомендуется употреблять натощак, так как это может раздражать желудочно-кишечный тракт. Самым оптимальным временем для потребления напитка является первая половина дня, тогда как позднее 16:00 стоит воздержаться от кофе. В противном случае может ухудшиться качество сна, добавила эксперт.

3 декабря были опубликованы результаты исследования испанских ученых, которые выяснили, что кофе способствует более острому зрению, улучшает реакцию и повышает внимание. Эксперты при помощи специального оборудования изучили динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина. Было установлено, что у испытуемых, принимавших капсулы с кофеином, существенно повысилась способность быстро распознавать движущиеся объекты.