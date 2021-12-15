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Для подготовки к бою Максим «Топор» Щербаков искупался в Волге

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Кто сказал, что топор тонет? Он плавает — да еще как! Максиму «Топору» Щербакову даже холодная вода нипочем. Боец и сам искупался в Волге, и журналиста «Известий» уговорил.

«Мы когда в воду ледяную погружаемся, происходит перезагрузка организма. В этот момент мозг ни о чем не может думать. Вот ты сейчас проверишь — у тебя не будет никаких мыслей. То есть выходишь из воды уже чистый, с чистыми помыслами, с чистой головой», — рассказал боец ММА Максим «Топор» Щербаков.

Купание — это еще один этап подготовки к бою. 17 декабря в Самаре разразится «Буря над Волгой», сообщает телеканал «Известия». В рамках бойцовского турнира Щербаков сразится с Вильдановым. Любителей бокса ждет сразу несколько ярчайших поединков. 17 декабря «Бурю над Волгой» в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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