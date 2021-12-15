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Оборот внешней торговли между Москвой и Чехией вырос на 45%

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Рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой за девять месяцев текущего года превысил $3,1 млрд, это на 45% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка $224 млн накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8%», — цитирует Ефимова НСН.

По его словам, чешские инвесторы преимущественно вкладывают средства в финансовые и страховые компании, а также в сферу торговли, недвижимость, сектор промышленности и высоких технологий, передает RT.

Помимо Чехии в экономику Москвы активно инвестируют и компании из других стран Европы: Австрии, Германии, Италии, Финляндии, Франции и других. США, а также страны Азии — Япония, Сингапур, Республика Корея, Китай и Казахстан остаются крупными инвесторами.

В Москве накопленные иностранные инвестиции на 1 июля 2021 года составили $268,5 млрд.

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