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«Роскино» запустит российский аналог IMDb

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«Роскино» в феврале 2022 года планирует запустить платформу RCW (Russian Content Worldwide). Она будет аналогом международной базы данных о кино IMDb. На сервисе будет представлена подробная информация о российской киноотрасли. Об этом 14 декабря сообщила на заседании индустриального совета «Роскино» гендиректор компании Евгения Маркова.

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«Мы говорили о том, что для повышения прозрачности отрасли необходимо собрать ее воедино. <…> Мы собрали такую платформу. <…> Официальный старт мы дадим на Берлинале», — рассказала Маркова.

Международный Берлинский кинофестиваль и проходящий в его рамках Европейский кинорынок (EFM) состоятся в феврале 2022 года. Цель запуска платформы RCW — продвижение российской киноиндустрии за рубежом.

«Наша киноотрасль еще недостаточно прозрачна, и зарубежным представителям сложно определить, к примеру, какие актеры у нас наиболее популярные, какие режиссеры задают тренды и так далее — мы в этом смысле похожи на Китай, где также, в силу языкового барьера и непрозрачности индустрии, трудно сформировать общее видение киноиндустрии. Цель нового портала Russian Content Worldwide — сделать отрасль доступной, понятной и прозрачной для всех типов зарубежных партнеров», — рассказала Маркова «Известиям».

Ресурс, как добавила Маркова, будет максимально подробно представлять российское кино, сериалы и анимацию, которые имеют большой потенциал за рубежом. На портале разместят информацию о правах, наличии дубляжа и субтитров.

«Кроме того, зарубежные представители смогут найти много полезной информации о нюансах съемок в России, о государственных мерах поддержки, юридическую информацию, законодательные ограничения и многое другое. Необходимо повысить уровень прозрачности российской индустрии для развития международного сотрудничества», — добавила Маркова.

По ее словам, ресурс Russian Content Worldwide адресован прежде всего профессиональной международной аудитории.

Ранее, 13 декабря, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival (MAFF) пройдет с 16 по 19 декабря на «Экспо-2020» в Дубае. По словам Сергуниной, это часть масштабной программы правительства Москвы в рамках продвижения заявки города на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

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