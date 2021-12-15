Парижские таксисты отказываются от автомобилей Tesla из-за смертельного ДТП

В парижском такси стали отказываться от автомобилей Tesla. Решение приняли после смертельной аварии, передает телеканал «Известия». В минувшие выходные водитель Tesla наехал на пешеходов и велосипедиста. Травмы получили 20 человек, один погиб. Власти считают, что причиной ДТП стала техническая неисправность машины. По одной из версий таксист пытался затормозить, но вместо этого Tesla ускорилась. В США зафиксировали уже более 200 случаев, когда электрокар ускорялся самостоятельно.

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