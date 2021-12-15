Московский «Спартак» официально объявил о расставании с Руем Виторией — всего через полгода после назначения. В своем пресс-релизе красно-белые объяснили это решение необходимостью задать новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России: «Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Если бы выбор дали сделать мне, то я бы еще дал поработать Витории. Было бы интересно посмотреть на тренера после зимней паузы, на его идею по построению игры, по выходу из-под прессинга. Думаю, что, проведя полноценные сборы, красно-белые могли бы преодолеть кризис, который наметился у команды в РПЛ.

Разгром от «Зенита» (1:7) перечеркнул все достижения португальца в Лиге Европы? Нет, поражение в Петербурге не стало ключевым для Витории. Бывают такие матчи, когда у одной команды всё получается, каждый удар становится результативным, а у другой ничего не ладится. При этом не стоит забывать, что при Витории «Спартак» также дважды обыграл «Наполи» — один из сильнейших клубов Серии А. Видимо, решение об увольнении тренера было принято до момента выхода команды из группы в Лиге Европы.

Тот факт, что ему купили всего одного новичка — Максимилиано Кофрие, — говорит о том, что руководство красно-белых изначально не поддерживало своего тренера? Нет. Во-первых, Виторию наверняка предупредили, что у клуба есть трудности с финансами. Во-вторых, дело явно не в количестве футболистов. Обойма в клубе есть. С этими же игроками Доменико Тедеско стал вторым в РПЛ. Плюс есть хорошая академия, откуда можно подтягивать качественных футболистов. Что Руй, кстати, и делал. Радует, что в «Спартаке» сейчас играют молодые парни, которые в будущем могут усилить сборную России.

Лучшие игры «Спартака» при Руе? Мне больше всего запомнилась победа над «Наполи» в Москве и ничья с «Лестером» в Англии. Витория давал отличный заряд команде на Лигу Европы. К сожалению, в чемпионате такие эмоции тренер не давал. Мне сложно объяснить, почему вышло именно так. Надо находиться внутри коллектива, чтобы давать такие оценки.

Но в любом случае воспоминания о Витории останутся позитивными. Думаю, болельщики красно-белых со мной согласятся. Хочется пожелать удачи португальцу и сказать спасибо за проделанную работу. У меня из-за него точно не было отрицательных эмоций.

В «Спартаке» этот сезон знаковый. Клуб празднует юбилей — 100 лет. Перед командой ставились большие задачи, но, к сожалению, так получилось, что одна задача выполнена на максимум, а другая — на минимум. Поэтому и решили задать какой-то «новый вектор», уволив Виторию.

Сможет ли Ваноли задать этот вектор и исправить ситуацию? У меня большие сомнения. Это молодой тренер, не знакомый с реалиями нашего чемпионата. Я узнал Ваноли совсем недавно. Тут надо быть глубоким специалистом в итальянском футболе, чтобы дать анализ по этому тренеру. Хотел бы я, чтобы клуб возглавил кто-то из легенд клуба? Скорее нет. Виден определенный тренд со стороны руководства на приглашение иностранных специалистов. Среди них люди, которые принимают решения, видят больше потенциала.

Автор — ​бронзовый призер чемпионата Европы – 2008, чемпион России, обладатель Кубка России, экс-полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и «Рубина»

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