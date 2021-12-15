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«Газпром» объявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину

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Российский холдинг «Газпром» с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует обязательствам транзитного договора.

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«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной», — отметили в «Газпроме».

Договоренность о продлении транзита российского газа через украинскую территорию с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет была достигнута в ходе переговоров в конце 2019 года.

Компания неоднократно отмечала возможность продления договора по транзиту газа в случае экономической выгоды.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах по возможному транзиту газа через Украину после 2024 года отметил, что для этого нужно иметь конечных потребителей в Европе.

2 ноября в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I–III кварталы 2022 года.

В этот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы намечается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, особенно на длительные периоды.

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