Сроки действия регионального семейного капитала продлили в Коми

Депутаты Государственного совета Коми поддержали продление регионального семейного капитала. Его размер составляет 150 тыс. рублей. Законопроект о поправках в республиканский закон внес глава региона Владимир Уйба.

Как отмечает ИА «Комиинформ», в целях сохранения роста численности третьих и последующих детей, а также сдерживания падения рождаемости и дальнейшего увеличения численности рождения первых детей решено продлить срок действия программы регионального семейного капитала по 31 декабря 2024 года включительно, сохранив действующие направления использования средств регионального семейного капитала.

Напомним, многодетные семьи Коми получат выплаты на покупку пожарных извещателей. Соответствующее постановление подписал ранее первый зампред правительства республики Игорь Булатов. Компенсационную выплату можно получить один раз. Ее размер будет зависеть от стоимости автономного дымового пожарного извещателя, но не более 750 рублей. Постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года.