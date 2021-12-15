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Врач назвала способы снизить вред здоровью при работе за компьютером

Врач-терапевт Хрипкова назвала способы снизить вред здоровью при работе за компьютером
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При работе за компьютером вся нагрузка переносится на позвоночник и таз, поэтому сидящему важно поддерживать правильное положение тела за столом. Об этом 15 декабря рассказала врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.

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По ее словам, для облегчения нагрузки есть разные аксессуары.

«Ортопедическая подушка для стула может стать альтернативой покупке специального офисного кресла. Она равномерно распределяет нагрузку на позвоночник, снижая давление на копчик», — цитирует ее «Газета.Ru».

Поможет с осанкой и зрением специальная подставка для ноутбука, которая будет держать экран на уровне глаз. С ее помощью не придется наклонять голову вперед и держать мышцы в напряжении.

«Гамак или подставка для ног улучшают отток крови от ног по венам и уменьшают чувство тяжести в ногах», — отметила терапевт.

Главным для сохранения здоровья Хрипкова назвала движение. Во время работы за компьютером нужно делать разминку и в свободное время больше ходить. Это намного полезней для здоровья, чем сидеть весь рабочий день даже с самыми удобными аксессуарами для работы в офисе, указала специалист.

Ранее в декабре врач-терапевт Мария Озерская рассказала о вреде сна с включенным компьютером в одной комнате. Свет от монитора заставляет организм считать, что сейчас день, а это, в свою очередь, негативно сказывается на выработке мелатонина — гормона сна, отметила она.

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