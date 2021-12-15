Врач назвала способы снизить вред здоровью при работе за компьютером

При работе за компьютером вся нагрузка переносится на позвоночник и таз, поэтому сидящему важно поддерживать правильное положение тела за столом. Об этом 15 декабря рассказала врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.

По ее словам, для облегчения нагрузки есть разные аксессуары.

«Ортопедическая подушка для стула может стать альтернативой покупке специального офисного кресла. Она равномерно распределяет нагрузку на позвоночник, снижая давление на копчик», — цитирует ее «Газета.Ru».

Поможет с осанкой и зрением специальная подставка для ноутбука, которая будет держать экран на уровне глаз. С ее помощью не придется наклонять голову вперед и держать мышцы в напряжении.

«Гамак или подставка для ног улучшают отток крови от ног по венам и уменьшают чувство тяжести в ногах», — отметила терапевт.

Главным для сохранения здоровья Хрипкова назвала движение. Во время работы за компьютером нужно делать разминку и в свободное время больше ходить. Это намного полезней для здоровья, чем сидеть весь рабочий день даже с самыми удобными аксессуарами для работы в офисе, указала специалист.

Ранее в декабре врач-терапевт Мария Озерская рассказала о вреде сна с включенным компьютером в одной комнате. Свет от монитора заставляет организм считать, что сейчас день, а это, в свою очередь, негативно сказывается на выработке мелатонина — гормона сна, отметила она.