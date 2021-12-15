Прямой эфир
Мир
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Общество
Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину
Спорт
Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Мир
В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД
Мир
На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Экономика
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы

Политолог заявила о превращении Украины в «пороховую бочку» для Европы и НАТО

Политолог Панина: Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для входящих в НАТО государств. Об этом в среду, 15 декабря, заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Делайте ваши поставки: чем обернется ссора Украины и Венгрии из-за газа
И как на этот конфликт реагируют в России и в Евросоюзе

Ранее в этот день бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина способна уничтожить венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается на сайте kp.ru. По его словам, власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты, сообщает телеканал «360».

«Заявление Жебривского свидетельствует о том, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе и для тех, кто входит в НАТО. Накачивая киевский режим финансовой и дипломатической поддержкой, Запад превращает Украину в пороховую бочку, представляющую опасность для Европы», — сказала Панина в беседе с НСН.

Она отметила, что к заявлению Жебривского нужно отнестись со всей серьезностью и его мнение нельзя считать маргинальным.

«Это один из ярких выразителей «партии войны», которая определяет сегодня политический курс Украины. Угрозы в отношении жителей Донбасса, к сожалению, стали привычными. Однако обещания представителя украинского политического класса уничтожить армию страны, входящей в НАТО, каковой является Венгрия, — это что-то новое. Согласно уставу НАТО, альянс должен защищать его членов от агрессии других государств», — заключила Панина.

Ранее в среду военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм заявил, что в случае вооруженного конфликта между Украиной и Венгрией поражение ждет именно украинских военных.

В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» назвал бредом слова Жебривского. Он подчеркнул, что украинской армии нечем хвастаться, так как у нее нет ни авиации, ни флота, ни ракетных войск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021