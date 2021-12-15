Политолог заявила о превращении Украины в «пороховую бочку» для Европы и НАТО

Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для входящих в НАТО государств. Об этом в среду, 15 декабря, заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Ранее в этот день бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина способна уничтожить венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается на сайте kp.ru. По его словам, власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты, сообщает телеканал «360».

«Заявление Жебривского свидетельствует о том, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе и для тех, кто входит в НАТО. Накачивая киевский режим финансовой и дипломатической поддержкой, Запад превращает Украину в пороховую бочку, представляющую опасность для Европы», — сказала Панина в беседе с НСН.

Она отметила, что к заявлению Жебривского нужно отнестись со всей серьезностью и его мнение нельзя считать маргинальным.

«Это один из ярких выразителей «партии войны», которая определяет сегодня политический курс Украины. Угрозы в отношении жителей Донбасса, к сожалению, стали привычными. Однако обещания представителя украинского политического класса уничтожить армию страны, входящей в НАТО, каковой является Венгрия, — это что-то новое. Согласно уставу НАТО, альянс должен защищать его членов от агрессии других государств», — заключила Панина.

Ранее в среду военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм заявил, что в случае вооруженного конфликта между Украиной и Венгрией поражение ждет именно украинских военных.

В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» назвал бредом слова Жебривского. Он подчеркнул, что украинской армии нечем хвастаться, так как у нее нет ни авиации, ни флота, ни ракетных войск.