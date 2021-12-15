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Торговца криптовалютой в Москве ограбили на $1 млн

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Неизвестные злоумышленники в Москве отобрали у торговавшего криптовалютой Tether бизнесмена свыше $1 млн сразу после заключения сделки. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

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Как пишет РЕН ТВ, заявление в полицию от потерпевшего поступило 14 декабря. По словам 29-летнего бизнесмена, в течение нескольких лет он занимается торговлей криптовалюты. В октябре он собирался продать более миллиона цифровых «монет» Tether. Заключать сделку он пришел со своим постоянным покупателем, который принес в сумке более миллиона долларов. После этого он перевел клиенту остаток долга за эти средства.

После заключения сделки в офис с криками ворвались двое неизвестных, схватили деньги и передали их покупателю криптовалюты, после чего все трое скрылись.

Бизнесмен с коллегой последовали за ними, однако те стали угрожать применением оружия. Как пишет сайт kp.ru, бизнесмен позвонил своему постоянному клиенту, и тот сообщил, что у него сработала служба безопасности, и пообещал вернуть деньги при новой встрече. После этого он перестал выходить на связь.

Tether — криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 20% обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на ее банковских счетах.

Ранее 15 декабря Аналитик Виктор Першиков в беседе с телеканалом «360» заявил, что легализация майнинга криптовалют произойдет еще нескоро, потому что законы, которые могли бы ее обеспечить, еще не готовы. Он отметил, что регулирование и легализация отрасли майнинга были бы полезны как для государства, так и для самих майнеров, которые хотели бы получить защищенный статус для своего бизнеса.

9 декабря глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков рассказал «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.

В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией.

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